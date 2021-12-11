У директора клуба «Брюгге» прошел обыск; после визита силовиков он обнаружил в телеграме активную сессию с неизвестного адреса

10 декабря силовики провели обыск у директора минского клуба «Брюгге» Сергея Полаженко. Об этом он сам рассказал в фейсбуке.

Полаженко предположил, что обыск может быть связан рейдами милиции к наблюдателям на выборах в августа 2020 года. По словам минчанина, силовики сообщили ему, что он проходит свидетелем «в рамках уголовного дела по массовым беспорядкам прошлого года».

«И по моему адресу могли находиться орудия преступления, незарегистрированная символика, документы и ценности, которые имели бы значение для следствия. Поэтому сегодня в гости пришел дядя в маске и с автоматом и с ним еще представитель следственного комитета и ОВД Мингорисполкома. Смотрели только телефон, только телеграм, возможно, личные контакты адресной книги», — написал Полаженко.

Он добавил, что силовики хотели получить его «уникальный userID». Полаженко «помог добровольно получить доступ к облачному паролю», поэтому, по его словам, силовики не изымали у него технику и не доставляли в отделение.

«Провели краткий и достаточно поверхностный обыск, весьма формально. Поставил подпись под предупреждением, что в будущем я не имею права участвовать в незаконных массовых мероприятиях. В целом все, были привлечены два свидетеля из числа соседей, процедура прошла спокойно. Ничего не изымалось. В телеграме впоследствии появилась новая активная сессия с неизвестного мне адреса. Контроль над телеграмом я восстановил, облачный пароль сменил», — рассказал Сергей Полаженко.