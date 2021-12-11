Силовики задержали Дениса Сальмановича, которого называют «главным визуальным редактором» роликов «Кибер‑партизан»

Силовики задержали Дениса Сальмановича, которого называют «главным визуальным редактором» роликов движения «Супраціў». В движение входят, в том числе, «Кибер-партизаны». Видео с задержанным появилось в телеграм-канале «Граф Мураўеў-Вiленскi».

На видео Сальманович говорит, что задержан сотрудниками милиции из-за того, что «состоял в деструктивных телеграм-каналах», «сотрудничал с "Буслы ляцяць"» и участвовал в акциях протеста в 2020 году.

В телеграм-канале его называют человеком, который создавал «весь визуал», «саму идею, концепцию, продумывал логотипы и символы, разрабатывал теорию, стратегию и тактику» и «лично озвучивал почти все террористические видео».

Отмечается, что он задержан за «пособничество в терроризме и участие в террористической организации».

30 ноября верховный суд по заявлению Генеральной прокуратуры признал террористической организацией объединение «Супраціў», в который входит также группировка «Кибер-Партизаны».

В объединение входят группы «Кибер-Партизаны», «Дружины Народной Самообороны» и «Буслы ляцяць». По утверждению прокуратуры, им руководят двое граждан Беларуси, проживающих в США.

Анонимная хакерская группа «Кибер-Партизаны» в разное время брала на себя ответственность за взлом сайтов управделами президента, академии МВД и системы ЕРИП, публиковала данные сотрудников МВД и утверждала, что получила доступ к ведомственной базе с записями о 40 тысячах задержанных. 1 ноября группа также заявила о взломе базы данных беларуского Фонда социальной защиты населения, а также внутренней почтовой системы МВД.

В конце сентября в телеграм-канале «Буслы ляцяць» появилось видео атаки на базу ОМОНа в Уручье с помощью дронов. Как утверждалось в сообщении канала, с большой высоты на территорию базы сбросили две пятилитровые емкости с зажигательной смесью, одна из них повредила автомобиль. После этого Генпрокуратура предложила ужесточить правила использования дронов.

Контент телеграм-канала «Дружины Народной Самообороны» состоит в основном из перепостов других каналов, в частности — «Буслы ляцяць».

Все три инициативы признаны в Беларуси экстремистскими формированиями.