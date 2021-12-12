А1: пресс‑секретарь беларуского отделения компании Николай Бределев не имел доступа к данным клиентов

Представитель сотового оператора А1 сообщил, что пресс-секретарь беларуского отделения компании Николай Бределев, рассказавший на камеру, что был задержан милицией за передачу блогеру Антону Мотолько данных, связанных с его профессиональной деятельностью, не имел технического доступа к данным клиентов, пишет Puls24.

Как утверждает представитель компании, в настоящее время компании ничего не известно о судебных разбирательствах против А1 в Беларуси, а власти страны не смогли указать тип и масштаб утечек информации. Тем не менее, компания обещает провести расширенное внутреннее расследование.

10 декабря ведущий СТВ Григорий Азаренок опубликовал в своем телеграм-канале видео с задержанным Бределевым, в котором тот рассказал, что передавал блогеру Антону Мотолько информацию, связанную с его работой.

«С июля 2020 года я предоставлял Антону Мотолько информацию, которая связана с моей профессиональной деятельностью. Также я подписан на экстремистские телеграм-каналы "Мотолько помоги", "Ник и Майк". В настоящее время я задержан сотрудниками милиции», — говорит он на камеру.

Помимо этого, Бределев на видео признается, что он «гомосексуалист» и живет с мужчиной более семи лет.

Через несколько часов после публикации поста в канале Азаренка австрийское отделение A1 отреагировало на него в своем твиттере. Компания написала, что «решительно осуждает это вторжение в сферу личной жизни одного из своих сотрудников» и «поддерживает разнообразие и свободу слова». Также A1 пообещала использовать все доступные юридические и дипломатические средства для поддержки и защиты своих сотрудников в Беларуси.