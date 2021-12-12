Бывшей руководительнице «Радиславы» Горбуновой предъявили обвинение в массовых беспорядках и грубом нарушении порядка

Бывшей руководительнице объединения «Радислава» Ольге Горбуновой предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: о массовых беспорядках (части 1, 2 и 3 статьи 293 УК) и о грубом нарушении порядка (части 1 и 2 статьи 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

О задержании Горбуновой 9 ноября сообщил телеграм-канал Girls Power Belarus. Позже правозащитникам стало известно, что с этого дня бывшая руководительница «Радиславы» держала голодовку.

Как объясняла пресс-служба МВД, Горбуновой вменяют руководство женскими маршами протеста.

«Женщина работает менеджером в общественном объединении для лиц, пострадавших от домашнего насилия. В августе и сентябре прошлого года она руководила так называемыми женскими маршами в столице. При этом сама выходила на проезжую часть, перекрывая дорожный трафик», — объясняет основания для задержания пресс-служба МВД.

23 ноября подруга Горбуновой Ольга Ланевская сообщила, что та прекратила голодать после улучшения условий ее содержания: по словам Ланевской, у Горбуновой «появился матрас и возможность спать ночью».

«Удалось передать лекарства, передачу и отправить посылку». В связи с этим она прекратила голодовку», — написала Ланевская.

В 2002 году женщины, пострадавшие от насилия, создали в Минске ОО «Радислава». Организация помогает женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. При «Радиславе» действует убежище для жертв домашнего насилия.