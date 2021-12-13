Суд арестовал пресс‑секретаря А1 Николая Бределева на 15 суток, сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на мать задержанного.

За что конкретно арестован Бределев, пока неизвестно.

10 декабря ведущий СТВ Григорий Азаренок опубликовал в своем телеграм-канале видео с задержанным Бределевым, в котором тот рассказал, что передавал блогеру Антону Мотолько информацию, связанную с его работой, и был подписан на «экстремистские телеграм-каналы».

Помимо этого, Бределев на видео признается, что он «гомосексуалист» и живет с мужчиной более семи лет.

Через несколько часов после публикации видео австрийское отделение A1 опубликовало комментарий, что «решительно осуждает это вторжение в сферу личной жизни одного из своих сотрудников» и «поддерживает разнообразие и свободу слова». Также A1 пообещала использовать все доступные юридические и дипломатические средства для поддержки и защиты своих сотрудников в Беларуси.

12 декабря компания сообщила, что Бределев не имел технического доступа к данным клиентов. Самому оператору ничего не известно о судебных разбирательствах против А1 в Беларуси, а власти страны не смогли указать тип и масштаб утечек информации. Компания пообещала провести расширенное внутреннее расследование.