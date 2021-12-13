Экс‑министр образования Игорь Карпенко возглавил Центризбирком, сменив на этом посту Лидию Ермошину
Экс‑министр образования Игорь Карпенко возглавил Центризбирком, сменив на этом посту Лидию Ермошину
13 декабря 2021, 11:45
 
 
 
 
 

Бывший министр образования Игорь Карпенко стал главой Центральной избирательной комиссии, пишет телеграм-канал «Пул Первого».

Карпенко сменил на этой должности 68-летнюю Лидию Ермошину, руководившую комиссией 25 лет — с 6 декабря 1996 года. На посту главы ЦИК Ермошина сопровождала пять президентских компаний. Чиновница попадала под западные санкции после парламентских выборов в 2004 году и после президентских — в 2006, 2010 и 2020 годах.

В конце декабря у Ермошиной истекал контракт. Она рассказывала, что собирается уйти на пенсию.

«У меня контракт до 20 декабря этого года. Конечно, я иду на пенсию. А куда я еще — вахтером что ли», — говорила чиновница.

Лидия Ермошина. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

У нового главы ЦИК Игоря Карпенко два высших образования. Он учился в педагогическом институте на учителя истории, обществоведения и английского языка, а в Академии управления при президенте — на международных отношениях.

В начале нулевых Карпенко работал в Беларуском государственном педагогическом университете. С 2004 по 2012 года — в двух созывах — был депутатом Палаты представителей. Занимал должность зампредседателя Мингорисполкома, был главой Компартии Беларуси. 15 декабря 2016 года Лукашенко назначил Игоря Карпенко министром образования.

     
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