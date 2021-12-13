Генпрокуратура возбудила уголовное дело о превышении власти против политика Павла Латушко

Генпрокуратура возбудила уголовное дело о превышении власти либо должностных полномочий (часть 3 статьи 426 УК) против политика и главы Народного антикризисного управления Павла Латушко, сообщает ведомство.

Бывшему чиновнику вменяют, что в 2012 году в должности министра культуры он приказывал своим подчиненным включить в тематический план производства фильмов «ряд заведомо невостребованных кинопроектов». По мнению прокуратуры, Латушко делал это «из корыстной и иной личной заинтересованности».

Ведомство утверждает, что на основании этих указаний Департамент по кинематографии министерства культуры «заключил с кинопроизводителями договоры и незаконно профинансировал производство указанных фильмов».

Таким образом, Латушко, как считает прокуратура, причинил ущерб государству в особо крупном размере. Его действия квалифицированы как превышение служебных полномочий.

12 октября 2021 года стало известно, что против политиков Павла Латушко и Светланы Тихановской возбудили уголовное дело о «самовольном присвоении власти» (статья 382 УК).

Ранее Павлу Латушко инкриминировали заговор с целью захвата госвласти (часть 1 статьи 357 УК), создание экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК) и призывы к действиям на причинение вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК).

В апреле Латушко и Тихановскую внесли в список причастных к террористической деятельности.