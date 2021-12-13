Суд оштрафовал слонимчанина за то, что он не сразу встал во время исполнения государственного гимна

Суд оштрафовал слонимчанина на 10 базовых величин за то, что он не сразу встал во время исполнения государственного гимна перед футбольным матчем на городском стадионе, сообщает «Газета Слонімская».

Его признали виновным в незаконных действиях по отношению к государственным символам (статья 24.54 КоАП).

Сам болельщик на судебном заседании сказал, что перед матчем смотрел видео на телефоне, из-за чего встал не сразу с включением гимна, а примерно через 15 секунд. Дослушал гимн слонимчанин стоя.

В октябре на двоих жителей Гродно составили протоколы за то, что они не встали во время исполнения гимна на хоккейном матче. Болельщики, с которыми связалось издание s13.ru, рассказали, что теперь во время игр дикторы призывают слушать гимн стоя, а мужчинам следует еще и снять шапки.