МВД признало фонд солидарности BY_help «экстремистским формированием»

МВД признало «экстремистским формированием» фонд солидарности BY_help и его «структурные подразделения Беларуcам.рl» и Media Solidarity Belarus, сообщает телеграм-канал ГУБОП.

«Экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны уже 20 объединений, фондов, телеграм-каналов и медиа. Среди них — телеканал «Белсат», информагентство «Белапан», несколько анархистских-интернет ресурсов, объединение бывших силовиков BYPOL, фонд BYSOL и другие.

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.