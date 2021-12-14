Суд в третий раз назначил 15 суток ареста 65‑летнему герою ролика МВД о «помидорах со сметаной»

Суд в третий раз арестовал на 15 суток 65-летнего инженера Анатолия Шелковича, который в ролике МВД говорил о любви к сочетанию красного и белого цветов, сообщили «Медиазоне» его близкие.

Инженера задержали 11 ноября. 19 ноября стало известно, что Анатолия Шелковича арестовали на 15 суток, 26-го ему назначили еще 15 суток. По какой статье судили инженера, неизвестно до сих пор. По версии МВД он «организовал в подвале дома производство протестной символики» — бело-красно-белых флагов, которые позже «забрасывал на деревья».

Шелкович стал известен из обрывка ролика, не попавший в смонтированную версию видео МВД. На нем инженер рассказывает о любви к сочетанию красного и белого цветов.

«Ну, мне всегда нравилось сочетание белого и красного цвета, если так сказать. У меня жена рыженькая — то есть это белое с красным. Я люблю помидоры со сметаной — это тоже белое с красным», — говорил он.