Неизвестные взломали телеграм‑канал Gender_gap; одна из авторок канала задержана

Неизвестные взломали телеграм-канал Gender_gap, которые ведут бывшая завкафедрой технологий коммуникации факультета журналистики БГУ Ирина Сидорская и преподавательница кафедры Ксения Мартуль.

На аватарке телеграм-канала неизвестные установили государственный герб и флаг. Все записи канала удалены.

«Канал "Гендерный пробел" все! Скоро подробности…», — написал телеграм-канал ГУБОП. Ирина Сидорская рассказала корреспонденту «Медиазоны», что потеряла доступ к каналу.

По информации «Задзіночання беларускіх студэнтаў», преподавательница Ксения Мартуль задержана — силовики пришли за ней во время пары «и отвели в кабинет идеолога». На следующих парах Мартуль не присутствовала, пишет канал.

Позже в телеграм-канале ГУБОП появилось видео с Мартуль. В нем она говорит, что задержана за то, что в личной переписке «делала пересылки из экстремистских телеграм-каналов».

В посте ГУБОП называет Мартуль «одной из создателей ЛГБТ-проекта "Гендерный пробел", где пропагандировались "нетрадиционные ценности", рекламировались извращения, навязывались мнения, чуждые беларускому народу».

Муж Ксении Мартуль Олег рассказал «Медиазоне», что во время пары к преподавательнице и ее коллеге подошла замдекана и двое мужчин. Они забрали Мартуль «на разговор».

По словам мужа, позже Ксения позвонила ему и сказала, что ее везут на Окрестина, ей «ничего не надо», а завтра будет суд, на котором девушке грозит либо до 15 суток ареста, либо до 30 базовых величин штрафа. Ей вменяют, что она «когда-то давно сделала репост» из телеграм-канала Nexta, признанного экстремистским. По словам Олега, адвоката у его жены нет.

«Но вообще там есть такая тетенька — "Бондарева. Без купюр". И эта Бондарева на нее [Ксению] еще две недели назад в ГУБОП жалобу написала. И она об этом прям писала, что вот я написала жалобу и все такое. Никто с Ксенией [за последние две недели] не разговаривал, только "Желтые сливы" это все репостили и она так поняла, что просто там основная претензия у этой дамы была типа "почему такой криминальный элемент работает в БГУ?". И Ксюша сказала: "Наверное, они просто хотят, чтобы я из БГУ ушла, и от меня отстанут". И вчера она написала заявление, причем когда она пришла вчера писать заявление, она пришла и говорит: "Я хочу написать заявление", и там прям все такие не спрашивают, на отпуск заявление, еще что-то — они сразу дают ей бланк на увольнение, без вопросов», — рассказал «Медиазоне» Олег Мартуль.

По его словам, администрация факультета попросила Ксению доработать две недели.

«"Гендерный_пробел" — информационно-просветительский канал о гендере в медиасреде Беларуси. Сообщество, объединенное идеей деконструкции гендерных стереотипов и достижения социальной справедливости», — пишут его авторы в описании.

Обновлено в 19:07. Добавлена информация ГУБОП о задержании Мартуль.

Обновлено в 20:10. Добавлен комментарий мужа Ксении Мартуль.