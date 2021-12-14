В Гомеле перед приговором по «делу Тихановского» задержали фрилансера Анатолия Готовчица; еще один журналист не выходит на связь

В Гомеле перед приговором по «делу Тихановского» задержали журналиста-фрилансера Анатолия Готовчица, сообщает «Радые Свабода» со ссылкой на его жену Марию.
По словам женщины, журналиста задержали возле СИЗО, где проходил суд.
«Толя пошел туда где-то около 10 утра и вдруг позвонил. Сказал, что его задержали и везут, вероятно, в суд якобы за маску с надписью "За свободные выборы". И на этих словах звонок прервался. Где он теперь, я не знаю», — рассказала Мария.
Позже БАЖ написал, что Анатолия Готовчица оштрафовали на 20 базовых величин. По какой статье, не уточняется.
Кроме этого, пишет издание, сегодня милиция приходила к гомельской журналистке Ларисе Щиряковой — ей предложили проехать в отделение. Гомельчанка отказалась, так как болеет коронавирусом и сидит дома на самоизоляции.
По информации «Радые Свабода», еще один гомельский журналист Евгений Меркис уже несколько часов не выходит на связь. Позже телеканал «Белсат» написал, что в милиции с ним провели профилактическую беседу и отпустили.
Обновлено в 17:58. Готовичца оштрафовали на 20 базовых величин.
Обновлено в 19:28: Евгения Меркиса отпустили без протокола.
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет