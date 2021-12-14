Суд в Гомеле приговорил Сергея Тихановского, Николая Статкевича и Игоря Лосика к 18, 14 и 15 годам колонии

Гомельский областной суд вынес приговор по делу против политиков Сергея Тихановского и Николая Статкевича, автора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика, автора ютуб-канала MozgON Владимира Цыгановича, оператора «Страны для жизни» Артема Сакова и модератора соцсетей того же проекта Дмитрия Попова, сообщает в своем телеграм-канале сотрудница «СБ» Людмила Гладкая.

Тихановского осудили на 18 лет колонии строгого режима, Статкевича — на 14 лет усиленного режима, Лосика приговорили к 15 годам усиленного режима.

Цыгановича, Сакова и россиянина Попова приговорили к 15, 16 и 16 годам соответственно.

900 тысяч долларов, найденные при обыске на даче у матери Сергея Тихановского, «будут обращены в доход государства», рассказал начальник отдела прокуратуры Гомельской области. Со всех обвиняемых суд постановил взыскать более 2,5 миллионов рублей «материального ущерба, причиненного преступлением».

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Тихановскому, Сакову и Попову вменяли организацию массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК), разжигание социальной розни «против представителей власти и правоохранительных органов» (часть 3 статьи 130 УК), угрозы в адрес экс-председателя ЦИК Лидии Ермошиной (часть 2 статьи 191 УК) и организацию групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).

Статкевичу было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК).

Блогеров Лосика и Цыгановича обвиняли в разжигании социальной вражды «в отношении представителей власти и правоохранительных органов», совершенном группой лиц (часть 3 статьи 130 УК), и в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК).

Всех шестерых судили в закрытом режиме на выездных заседаниях в гомельском СИЗО, рассмотрение дела началось 24 июня.

Согласно материалам дела, обвиняемые «с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году».

«Для достижения своих целей они использовали современные политтехнологии, чтобы создать у населения недоверие и негативное отношение к представителям государственных органов», — утверждала Генпрокуратура.

Как настаивали в ведомстве, обвиняемые «с конца 2019 года стали распространять в сети Интернет публичные призывы к приготовлению, организации и активному участию в незаконных массовых мероприятиях при подготовке и проведении электоральной кампании в 2020 году».