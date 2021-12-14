Палата представителей приняла в двух чтениях законопроект, который вводит уголовную ответственность за «отрицание геноцида» беларусов

Депутаты на заседании шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в двух чтениях законопроект «О геноциде белорусского народа» во время Великой Отечественной войны, который вводит уголовную ответственность за отрицание такого геноцида, пишет «Белта».

Проект закона внесла депутат Палаты представителей Лилия Ананич. Статья, которую она предложила добавить в УК, называется «Отрицание геноцида белорусского народа» и идет под номером 130-2. За любое публичное отрицание геноцида беларусов «в период Великой Отечественной войны или послевоенный период», в том числе в интернете, по ней предлагается наказывать арестом, ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок.

Людей, ранее судимых по той же статье, либо должностных лиц, которые совершили такое преступление, используя служебные полномочия, предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

При этом под «белорусским народом» в законопроекте понимаются советские граждане, жившие на территории БССР в период с начала Великой Отечественной войны по 31 декабря 1951 года.

В документе указано, законопроект создан «в целях сохранения памяти о миллионах советских граждан, которые стали жертвами в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период» и «направлен на законодательное обеспечение защиты фундаментальных ценностей беларуского народа, установления действенных барьеров на пути попыток фальсификации событий и итогов Второй мировой войны».

Кроме этого, закон предлагается принять для «дачи справедливой оценки злодеяниям нацистских преступников и их пособников, националистических формирований в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период».

Лилия Ананич — депутат Палаты представителей и глава республиканской комиссии по оценке информации на наличие признаков экстремизма. До 2017 года занимала должность министра информации.