В Щучине начался процесс по делу блогера Vadimati; он отказался давать показания и не признал вину

В суде Щучинского района началось рассмотрение дела против блогера Vadimati (Вадим Ермашук), обвиняемого в оскорблении Лукашенко (статья 368 УК) и надругательстве над госсимволикой (статья 370 УК), сообщает «Радыё Свабода».

По информации издания, Ермашук отказался от дачи показаний и не признал свою вину по делу.

Согласно материалам дела, передает «Радыё Свабода», блогера обвиняют в том, что в августе и сентябре 2020 года он опубликовал в социальных сетях записи, содержащие оскорбления Лукашенко.

Второй эпизод, который вменяют Ермашуку, произошел 16 августа 2021 года. Согласно версии обвинения, в этот день блогер был на автозаправке в Скиделе, взял в руки маленький государственный флаг, который там продавался, и сказал, что «слишком дорого стоит кусочек тряпки».

Вадима Ермашука задержали 16 августа 2021 года в Щучине, куда он приехал снимать новый ролик. Через несколько дней районный суд назначил ему 25 суток ареста по статье о нарушении порядка или организации массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП). Протокол на него составили за призывы приехать на спортивное мероприятие в Щучине. 9 сентября Ермашука осудили еще на 15 суток за мелкое хулиганство (статья 19.1 КоАП). Причиной для нового протокола стало то, что 13 августа Вадим Ермашук позвонил в службу «115» и нецензурно высказался по поводу ЖКХ и горисполкома. 14 октября его осудили на 20 суток по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП).