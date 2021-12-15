Суд приговорил жителя Витебска к 14 годам колонии за покушение на убийство милиционера, угрозы убийством жене и хулиганство

Витебский областной суд приговорил 68-летнего витеблянина к 14 годам колонии усиленного режима по обвинению в покушении на убийство сотрудника милиции (часть 1 статьи 14 и статья 362 УК), угрозе убийством (статья 186 УК) и хулиганстве (часть 1 статьи 339), сообщает Генеральная прокуратура.

По версии ведомства, 4 июля 2021 года сотрудники милиции приехали на вызов о семейном скандале: обвиняемый находился в нетрезвом состоянии и угрожал убийством своей жене. Прокуратура пишет, что, когда милиционеры попали в квартиру, обвиняемый попытался нанести одному из них удар ножом в область головы. Потерпевший от удара уклонился, после чего обвиняемый нанес ему четыре удара в область руки.

Кроме этого, витеблянина обвинили в хулиганстве за то, что 27 мая 2021 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил лобовое стекло машины, припаркованной возле его дома.