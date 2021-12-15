Суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы студента из Китая, который в общежитии избил знакомого трубой от велотренажера

14 декабря суд Центрального района Минска приговорил 22-летнего студента МГЛУ из Китая к 3,5 годам колонии усиленного режима по обвинению в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения (часть 1 статьи 147 УК), сообщает пресс-служба Верховного суда.

По версии обвинения, 15 марта 2021 года в общежитии МГЛУ обвиняемый поссорился со своим знакомым и начал избивать его металлической трубой от велотренажера. Потерпевший увернулся от двух ударов по голове, но пропустил еще два — по голове и туловищу. После этого обвиняемый схватил знакомого за шею и начал душить, пишет пресс-служба.

В суде студент из Китая частично признал свою вину. Еще до приговора он возместил моральный ущерб потерпевшему в размере 20 000 рублей — суд посчитал это смягчающим обстоятельством.