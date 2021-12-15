Суд арестовал преподавательницу журфака БГУ Ксению Мартуль на 15 суток

Суд Центрального района Минска арестовал феминистку и преподавательницу журфака БГУ Ксению Мартуль на 15 суток по статье о распространении экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП), сообщил «Медиазоне» ее муж Олег.

14 декабря неизвестные взломали телеграм-канал Gender_gap, который вели Мартуль и бывшая завкафедрой технологий коммуникации журфака БГУ Ирина Сидорская. На аватарке телеграм-канала неизвестные установили государственный герб и флаг. Все записи канала удалены.

Позже в телеграм-канале ГУБОП появилось видео с Мартуль. В нем преподавательница говорила, что задержана за пересылки из экстремистских телеграм-каналов в личной переписке.

В посте ГУБОП назвал Мартуль «одной из создателей ЛГБТ-проекта "Гендерный пробел", где пропагандировались "нетрадиционные ценности", рекламировались извращения, навязывались мнения, чуждые беларускому народу».

Олег Мартуль рассказывал корреспонденту «Медиазоны», что его жену задержали прямо во время пары в университете. Позже Ксения позвонила ему и сказала, что ее везут на Окрестина и ей «ничего не надо». Она уточнила, что ей вменяют, что она «репост» из телеграм-канала Nexta, признанного экстремистским. По словам Олега, на днях Ксения написала заявление на увольнение из БГУ.