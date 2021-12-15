В Орше задержали «криминального авторитета»; ему вменяют вымогательство денег у бизнесмена

14 декабря ГУБОПиК задержал 49-летнего жителя Оршанского района, когда он получил больше 12 тысяч рублей от предпринимателя для «криминального покровительства», сообщает МВД.

Ведомство утверждает, что «криминальный авторитет» с августа 2019 года по декабрь 2021 года угрожал бизнесмену «насилием и расправой, а также распространением сведений, которые тот хотел сохранить в тайне». Он, сообщают силовики, вымогал у предпринимателя пять тысяч долларов разово, а также дополнительно 100 долларов ежемесячно.

Против мужчины возбудили уголовное дело о вымогательстве, совершенном под угрозой убийства (часть 2 статьи 208 УК). МВД проверяет, причастен ли задержанный к другим похожим преступлениям.