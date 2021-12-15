На жителя Речицы завели дело о разжигании вражды за фото в нацистской военной форме, сделанное десять лет назад

На жителя Речицы Владимира Прядкина завели уголовное дело по статье о разжигании вражды (статья 130 УК) за публикацию фото в нацистской форме, пишет «Гомельская Вясна».
По информации правозащитников, Прядкин разместил на странице во «Вконтакте» свою фотографию в нацистской форме, которая была сделана на съемках фильма в России; когда было опубликовано фото, не уточняется. Жителю Речицы также вменяют размещение во «Вконтакте» мемуаров нацистского генерала и комментарии в «Одноклассниках», в которых он хвалит Гитлера.
Мужчина рассказал «Гомельской Вясне», что около 10 лет назад подрабатывал на съемках фильмов в России и фотографировался в форме нацистского офицера. Прядкин объяснил, что разместил мемуары нацистского генерала на своей странице «Вконтакте», потому что ему было интересовался темой — как нацисты совершали свои преступления и чем оправдывались.
Правозащитники пишут, что Владимир Прядкин отказался от государственного адвоката и собирается защищать себя сам: «Я ничего серьезного в этих обвинениях не вижу. Они на таких гнилых подпорках, что адвокат лишний. Суд во всем разберется».
9 декабря сотрудники ГУБОПиК задержали Прядкина на выходе из его двора и провели обыск у него дома; у него изъяли технику. После задержания Прядкина поместили в ИВС на трое суток, а потом отпустили под подписку о невыезде.
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет