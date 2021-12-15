Минская прокуратура направила в суд дело журналиста Александра Ивулина, обвиняемого в грубом нарушении порядка

Минская городская прокуратура направила в суд дело журналиста издания Tribuna Александра Ивулина, сообщает пресс-служба ведомства.

В пресс-релизе прокуратура не уточняет имени обвиняемого, но статья обвинения и сфера его деятельности совпадает с Ивулиным.

Александру Ивулину предъявили обвинение в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), «сопряженном с неповиновением требованиям представителей власти и повлекшем нарушение работы транспорта»

«Согласно материалам дела, обвиняемый 23 августа и 27 сентября 2020 года с иными лицами двигался по проезжей части проспекта Независимости и улицы Сурганова в Минске, блокируя и преграждая путь автомобилям, — это привело к сбою в работе общественного транспорта», — пишет прокуратура.

По версии следствия, Ивулин размещал на ютубе «видеозаписи побудительного характера, чтобы создать негативную оценку действующей власти, дискредитировать политическое и социальное положение в стране».

«Это впоследствии позволило организовать группу граждан, которые участвовали в период с августа 2020 года по март 2021 года на территории Беларуси, включая Минск, в нарушении общественного порядка в ходе несанкционированных массовых мероприятий», — уверены следователи.

Журналиста Александра Ивулина задержали 3 июня вместе с его коллегой Ярославом Писаренко. В их квартире силовики провели обыск, а позже увезли журналистов в неизвестном направлении. Вскоре выяснилось, что они находятся в изоляторе на Окрестина. 4 июня суд Фрунзенского района арестовал Ивулина на 30 суток по статье о повторном незаконном пикетировании (часть 3 статьи 24.23 КоАП). Его коллегу по Youtube-каналу «ЧестнОК» Ярослава Писаренко суд арестовал на 15 суток по той же статье.

Александр Ивулин — спортивный журналист издания Tribuna, автор проекта «ЧестнОК» и футболист клуба «Крумкачы».