Суд приговорил к трем годам домашней химии подполковника запаса Сергея Шпака; он участвовал в видеообращении против насилия

14 декабря суд Московского района Минска приговорил подполковника запаса Сергея Шпака к трем годам домашней химии по обвинению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает «Вясна».

Детали обвинения и подробности из суда над Шпаком правозащитники не уточняют.

В августе 2020 года вместе с другими офицерами запаса Сергей Шпак снялся в ролике против насилия, обращенном к беларуским военнослужащим. На данный момент видео недоступно.

16 июля 2021 года силовики провели обыск в квартире подполковника и задержали его. До суда Шпак находился под стражей сначала в СИЗО КГБ, а потом в следственном изоляторе на Володарского.

В мае этого года Лукашенко лишил званий более 80 бывших силовиков. В этот список попал и Сергей Шпак — он прослужил в Вооруженных Силах 28 лет.