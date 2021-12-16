Суд в третий раз назначил 15 суток минчанке, задержанной перед судом над Ольгой Золотарь

Суд Фрунзенского района третий раз подряд назначил 15 суток ареста 32-летней минчанке Татьяне Батуро по статье о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП), сообщает «Вясна».

Батуро должна была выйти из изолятора 15 декабря, но родственники так и не дождались ее. Позже матери минчанки сообщили, что ее дочь совершила еще одно правонарушение, поэтому на нее составили новый протокол.

Согласно нему, пишут правозащитники, 15 декабря Татьяну Батуро доставили во Фрунзенский РУВД, где она «начала вести себя агрессивно и задиристо, громко кричать, выбила из рук Загора папку, а на замечания не реагировала». В суде Батуро не признала вину.

По ее словам, в тот день около двух часов дня участковый в изоляторе предложил ей проехать на беседу, а после отказа сказал, что она еще не отбыла свой срок и это необходимо сделать, утверждает «Вясна». В отделе милиции она не совершала хулиганских действий. В суде Батуро утверждала, что милиционеры угрожали ей, что она проведет на Окрестина несколько месяцев — из-за того, что к правозащитникам попала аудиозапись задержания Батуро 15 ноября, пишет «Вясна».

Татьяну Батуро задержали 15 ноября в здании Мингорсуда, куда она пришла на процесс по делу многодетной матери Ольги Золотарь. 16 ноября, а потом 2 декабря суд назначил Батуро по 15 суток. По словам правозащитников, во время первого суда минчанка рассказала, что заместитель начальника Фрунзенского РУВД ударил ее головой об шкаф, а после отвез в поликлинику.