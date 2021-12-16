Минздрав разрешил ввоз и применение вакцины против коронавируса «КовиВак»

Министерство здравоохранения выдало разрешение на ввоз и применение вакцины против COVID-19 «КовиВак», сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточняет Минздрав, вакцину признали соответствующей всем требованиям беларуского законодательства. Она поступила на аптечный склад 6 декабря, а в период с 13 по 15 декабря во все области Беларуси уже отправили более 300 тысяч ее доз.

«Отметим, что вакцина "КовиВак" разработана по тому же принципу, что и классические вакцины от оспы, полиомиелита, кори и других вирусов. Ученые отмечают, что вакцинация "КовиВаком" чаще переносится более легко, чем "Спутником V". Вакцина была зарегистрирована в России в конце февраля 2021 года. В основе этой вакцины – инактивированный вирус SARS-CoV-2. Такая же платформа используется в двух китайских вакцинах — Sinopharm и Sinovac», — пишет пресс-служба ведомства.