Депортированного из России молодечненца Сергея Непогоду осудили на 3 года колонии за стычку с милицией в июне 2020 года

15 декабря суд Молодечненского района приговорил депортированного из России местного жителя Сергея Непогоду к 3 годам колонии в условиях общего режима по обвинению в сопротивлении милиционеру с применением насилия (часть 2 статьи 363 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как уточняют правозащитники, молодечненца судили за потасовку с силовиками после акции солидарности 19 июня 2020 года. Тогда, в последний день пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты, во многих городах Беларуси прошли акции солидарности. Около десяти часов вечера к к собравшимся на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Великий Гостинец горожанам подъехал микроавтобус с омоновцами. Силовики задержали одного из них — Николая Алейника. Несколько человек подбежали к милиционерам, завязалась потасовка, и силовики уехали.

За эту же потасовку в сентябре 2020 года осудили еще двоих жителей Молодечно: Павла Пескова и Владислава Евстигнеева. Первого приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии, второго — к 3 годам.

Три года лишения свободы. Двум жителям Молодечно вынесли приговор за стычку с ОМОНом 19 июня

Сергей Непогода провел шесть месяцев в петербургском СИЗО — его задержали 18 марта, так как Генпрокуратура Беларуси потребовала экстрадировать его. По версии МВД, он уехал из Беларуси, чтобы скрыться от уголовного преследования «после группового нападения на ОМОН».

16 сентября Непогоду снова задержали — уже на выходе из петербургского СИЗО. По информации «Вясны», 18 сентября Колпинский суд принял решение о принудительной депортации молодечненца в Беларусь. 17 октября его доставили в страну.