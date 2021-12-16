Генпрокуратура возбудила против блогера Андрея Паука дело об оскорблении сотрудника минской прокуратуры

Управление собственной безопасности Генеральной прокуратуры возбудило уголовное дело против блогера Андрея Паука дело о публичном оскорблении сотрудника минской прокуратуры (статья 369 УК), сообщает пресс-служба ведомства.

По мнению Генпрокуратуры, блогер оскорбил должностное лицо в одном из видеороликов в ютубе.

Ранее прокуратура Гомельской области возбудила против «блогера П.», похожего по описанию на Паука, еще одно уголовное дело — за разглашение сведений о частной жизни и персональных данных помощника прокурора (часть 3 статьи 203-1 УК). По версии ведомства, 17 августа 2021 года он разметил видео с персональными данными помощницы прокурора Речицкого района без ее согласия.

Андрей Паук — беларуский блогер, автор ютуб-канала «Рудабельская паказуха»

с 48 тысячами подписчиков. Также Паук выступает дуэтом вместе с оперной певицей Маргаритой Левчук в сатирических видео, которые публикуются на ее канале. Против Левчук в Беларуси тоже возбудили уголовное дело — о надругательстве над государственным флагом (статья 370 УК).