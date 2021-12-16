КГБ признал «экстремистским формированием» платформу «Сход»

Комитет госбезопасности признал «экстремистским формированием» платформу «Сход». Решение об этом было принято 13 декабря.
«Сход» — это цифровая платформа, которая позволяет беларусам выдвигать и избирать своих представителей и представительниц для того, чтобы «отстаивать наши интересы в национальном диалоге».
«Цифровая площадка создана для выражения интересов и мнения народа Беларуси, но не заменяет собой органы государственной власти и управления, республиканские и местные собрания», — указано на сайте платформы.
В августе силовики провели обыски у нескольких делегатов «Схода», в том числе бывшего посла в Словакии Игоря Лещени; его задержали. Спустя 10 суток Лещеня вышел на свободу. Через дочь Анастасию экс-дипломат передал, что за ним «сохраняется статус подозреваемого», но не уточнил, по какому делу, так как дал подписку о неразглашении.
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