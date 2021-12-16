КГБ признал «экстремистским формированием» платформу «Сход»

Комитет госбезопасности признал «экстремистским формированием» платформу «Сход». Решение об этом было принято 13 декабря.

«Сход» — это цифровая платформа, которая позволяет беларусам выдвигать и избирать своих представителей и представительниц для того, чтобы «отстаивать наши интересы в национальном диалоге».

«Цифровая площадка создана для выражения интересов и мнения народа Беларуси, но не заменяет собой органы государственной власти и управления, республиканские и местные собрания», — указано на сайте платформы.

В августе силовики провели обыски у нескольких делегатов «Схода», в том числе бывшего посла в Словакии Игоря Лещени; его задержали. Спустя 10 суток Лещеня вышел на свободу. Через дочь Анастасию экс-дипломат передал, что за ним «сохраняется статус подозреваемого», но не уточнил, по какому делу, так как дал подписку о неразглашении.

Силовики признают «экстремистскими формированиями» объединения, фонды помощи, телеграм-каналы и медиа. Среди них — телеканал «Белсат», информагентство «Белапан», несколько анархистских-интернет ресурсов, объединение бывших силовиков BYPOL, фонд BYSOL и другие. 13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования». В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.