Мингорсуд приговорил блогера Эдуарда Пальчиса к 13 годам колонии

Минский городской суд приговорил блогера Эдуарда Пальчиса к 13 годам колонии усиленного режима по обвинению в возбуждении социальной вражды и розни, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 130 УК), организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК), организации грубого нарушения порядка (часть 1 статьи 342 УК) и призывах к действиям против нацбезопасности Беларуси (часть 3 статьи 361 УК), сообщил «Медиазоне» слушатель из зала суда.

Судебные заседания по делу Пальчиса проходили в закрытом режиме, об этом ходатайствовал прокурор.

По версии обвинения, публикации Пальчиса были направлены на «разжигание социальной вражды и розни по признаку профессиональной принадлежности» — например, силовиков и чиновников.

Блогер также писал о месте и времени будущих протестных акций, «обучал и подготавливал потенциальных участников»; следователи квалифицировали это как организацию массовых беспорядков и грубого нарушения порядка.

Обвинение в призывах к действиям против нацбезопасности Пальчису предъявили, потому что он «создавал и распространял в интернете материалы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране с целью облегчить последующий захват государственной власти в Беларуси неконституционным путем иными лицами».

«В первый раз грозило до пяти лет максимум, в этот раз от пяти лет минимум». История блогера Эдуарда Пальчиса, которого спустя 5 лет снова судят за разжигание розни

20 апреля 2021 года суд Партизанского района Минска признал телеграм-канал блогера PALCHYS экстремистским.

27 октября 2020 года стало известно, что Эдуарда Пальчиса не отпустили из изолятора на Окрестина после 30 суток ареста. Тогда друг блогера узнал от девушки, которая освободилась из изолятора, что Пальчис стал подозреваемым по уголовному делу. Позже ему предъявили обвинение в организации массовых беспорядков. Его жена Виктория Пальчис после известий об уголовном деле против мужа уехала из Беларуси.