Музыкант Игорь Банцер, осужденный на 1,5 года химии, отбыл наказание и вышел на свободу

Гродненский музыкант и солист панк-группы Mister X Игорь Банцер отбыл наказание на химии и вышел на свободу. Об этом он сам рассказал «Медиазоне».

По словам Банцера, единственный его план на ближайшее время — «отметить Рождество и Новый год с семьей, с детьми».

В марте 2021 года Игоря Банцера приговорили к 1,5 годам химии по делу о хулиганстве (статья 339 УК) за танец в стрингах перед милицейской машиной. Он начал отбывать наказание на химии с 17 июня. В августе за нарушения его отправили в штрафной изолятор — он провел там 40 суток.

29 сентября суд решил перевести музыканта в колонию. Спустя месяц Банцера вернули на химию: прокурор попросил отменить постановление суда и направить представление о замене наказания на новое рассмотрение из-за юридических нарушений.

1 ноября связь с Игорем Банцером прервалась. 21 ноября он связался с «Медиазоной» и рассказал, что все это время находился в ШИЗО. 24 ноября суд снова рассмотрел вопрос о переводе Банцера в колонию и отказал в этом из-за того, что администрация ИУОТ поспешила с передачей в суд представления о замене наказания. Сотрудники не предоставили музыканту достаточно времени, чтобы опротестовать вынесенные ему нарушения. 25 ноября музыканта снова отправили в ШИЗО на 10 суток за то, что он записал для «Медиазоны» видео об условиях на химии. За что ему назначили следующие сутки в изоляторе, неизвестно.

В подкасте «Химия» Игорь Банцер рассказывает «Медиазоне», как жил до начала массовых протестов 2020 года и о том, как изменилась его жизнь теперь.