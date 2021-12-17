В Бресте еще 12 обвиняемых по «хороводному делу» приговорили к химии и домашней химии

Московский суд Бреста приговорил к химии и домашней химии 12 обвиняемых в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) по «хороводному делу», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Из 12 обвиняемых к химии приговорили только Владимира Горбовца — ему дали 2 года ограничения свободы.

Всех остальных обвиняемых осудили на домашнюю химию. Суд приговорил Екатерину Шпак к 3 годам, Александра Бодовца и Виктора Кухарчука к 2,5 годам, а Павла Хомичука, Кирилла Дорощука, Бориса Галанина, Ольгу Федоренко, Анастасию Жуковец, Дмитрия Копылова, Игоря Грабинского и Марину Вшивкову осудили на 2 года.

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«Хороводное дело» возбуждено вскоре после событий 13 сентября 2020 года, когда протестующие собрались у памятника 1000-летию Бреста и пошли маршем по центральным улицам города. На проспекте Машерова они вышли на проезжую часть, а на перекрестке с бульваром Космонавтов остановились, скандируя: «Это наша площадь!». Движение транспорта оказалось заблокировано. Демонстранты начали танцевать и водить хороводы на перекрестке, распевая «Муры» и «Тры чарапахі». Около 17:00 на площади появился водомет. Люди сперва разбежались, но струя воды не достигала толпы протестующих, и позже они вернулись.

Вскоре управление Следственного комитета по Брестской области возбудило уголовное дело о грубом нарушении порядка.

Всего по «хороводному делу» осуждены уже 114 человек.