Диджея Александра Богданова и сценографа Максима Крука приговорили к 3 годам химии за «грубое нарушение порядка»

Суд Ленинского района Минска приговорил диджея и директора культурного центра «Корпус» Александра Богданова («Папа Бо») и сценографа Максима Крука к 3 годам химии по обвинению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

2 сентября Богданова, Крука и организатора культурных мероприятий Лизавету Невмержицкую задержали сотрудники ГУБОПиК.

На всех троих составили протоколы о распространении экстремистских материалов (часть 2 статьи 19.11 КоАП). В суде Советского района Минска протокол отправили на доработку. Позже всех троих осудили за неповиновение милиционеру (статья 23.4 КоАП). Богданову и Круку дали 10 суток ареста, а Невмержицкой — 8 суток.

14 сентября «Вясна» сообщила, что против Богданова и Крука, не вышедших на свободу после 10-дневного административного ареста, завели уголовное дело о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

Во время воскресных маршей в августе и осенью 2020 года диджей Александр Богданов, известный как «Папа Бо», ходил с диджейским пультом, играл музыку и записывал это на видео.

Под одним из них в описании указано: «Мобильная саундсистема #протесТАНЦЫ прошла с часовым музыкальным маршем по центру Минска. Вынуждены констатировать, что в этот день настроения улицы сменились с праздничных на настороженные. Уже через полчаса практически по всему маршруту начались жесткие задержания и разгоны участников марша».