Минлесхоз: по факту незаконной вырубки деревьев в лагере мигрантов начат административный процесс

По фактам незаконной вырубки деревьев в стихийном лагере мигрантов возле пропускного пункта «Брузги» на польской границе начат административный процесс, материал передан в милицию. Об этом сообщается в ответе Минлесхоза на электронную петицию с требованием провести проверку.

Поводом для обращения стала опубликованная 8 ноября в телеграм-канале государственного агентства «Белта» фотография, на которой мигрант топором рубит молодую сосну.

Авторы петиции усомнились в законности вырубки и обратились в Гродненскую областную инспекцию охраны животного и растительного мира и Гродненский лесхоз. В случае, если разрешение на вырубку не выдавалось, они просили привлечь нарушителя к административной ответственности. Петицию подписали 1 503 человека.

16 декабря заявители получили ответ от Минлесхоза. В документе говорится, что сотрудники лесной охраны Гродненского лесхоза обследовали территорию в районе пропускного пункта «Брузги».

«По результатам обследования установлена незаконная рубка единичных деревьев. По данным фактам начат административный процесс по части 2 статьи 16.17 КоАП (незаконная рубка). Информация о незаконной рубке передана в отдел внутренних дел Гродненского районного исполнительного комитета с целью установления лиц, причастных к совершению правонарушения», — гласит ответ за подписью первого замминистра лесного хозяйства Александра Драгуна.

Статья КоАП, упомянутая в письме Минлесхоза, предусматривает в качестве наказания для физического лица до 20 базовых величин штрафа.