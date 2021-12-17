Сотрудники КГБ проводят обыски у делегатов платформы «Сход», признанной «экстремистским формированием»

Комитет госбезопасности проводит обыски у делегатов платформы «Сход», которую ведомство признало «экстремистским формированием». Об этом сообщила «Медиазоне» глава пресс-службы «Схода» Анна Кравченко.

По ее словам, сейчас известно об обысках как минимум у пяти делегатов. Еще трое не выходят на связь, а от двух в чат приходят сообщения о намерениях выйти из организации, так как она стала «очень токсичной и бесполезной для общества». По какой причине силовики проводят обыски, неизвестно.

«Одного [делегата] уже отпустили под подписку о неразглашении и с решением выйти из "Схода"», — рассказала Анна Кравченко «Медиазоне».

С утра об обыске сообщила делегат «Схода» и доктор физико-математических наук, профессор БГУ Наталья Абрашина-Жадаева.

Сайт «Схода» сейчас недоступен, а с ютуб-канала платформы исчезли видео. Кравченко рассказала, что это сделано по инициативе «Схода» для безопасности делегатов.

В августе силовики уже проводили обыски у нескольких делегатов «Схода», в том числе бывшего посла в Словакии Игоря Лещени; его задержали. Спустя 10 суток Лещеня вышел на свободу. Через дочь Анастасию экс-дипломат передал, что за ним «сохраняется статус подозреваемого», но не уточнил, по какому делу, так как дал подписку о неразглашении.

Вчера стало известно, что еще 13 декабря КГБ признал платформу «Сход» «экстремистским формированием».

«Сход» — это цифровая платформа, которая позволяет беларусам выдвигать и избирать своих представителей и представительниц для того, чтобы «отстаивать наши интересы в национальном диалоге».