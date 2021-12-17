Прокурор запросил для блогера Vadimati 3 года колонии по делу об оскорблении Лукашенко и надругательстве над госсимволикой

Прокурор запросил 3 года колонии гродненскому блогеру Вадиму Ермашуку (Vadimati), обвиняемому в оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК) и надругательстве над госсимволикой (статья 370 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

По информации правозащитников, первое обвинение связано со сторис в инстаграме, опубликованными в августе и сентябре 2020 года, в которых Ермашук называл Лукашенко «нелегитимным».

Второй эпизод, который вменяют блогеру, датируется 16 августа 2021 года. Согласно обвинению, в этот день на автозаправке в Скиделе он взял в руки продававшийся там маленький государственный флаг и сказал, что «слишком дорого стоит кусочек тряпки».

На заседании 14 декабря блогер отказался от дачи показаний и не признал вину по делу.

Вадима Ермашука задержали 16 августа 2021 года в Щучине, куда он приехал снимать новый ролик. Через несколько дней районный суд назначил ему 25 суток ареста по статье о нарушении порядка (статья 24.23 КоАП). Протокол на блогера, по сведениям издания Hrodna.life, составили за призывы приезжать на спортивное мероприятие на скейт-площадке в Щучине.

9 сентября Ермашука осудили еще на 15 суток за мелкое хулиганство (статья 19.1 КоАП). Причиной для нового протокола стало то, что 13 августа он позвонил в службу «115» и нецензурно выругался в адрес служб ЖКХ и горисполкома. 14 октября его осудили на 20 суток по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП).

Vadimati называет себя «первым блогером в Гродно», у его аккаунта в инстаграме больше 41 тысячи подписчиков. Летом 2020 года Vadimati ходил на предвыборные пикеты и митинги, рассказывал своим подписчикам о задержаниях и преследовании активистов в Гродно.