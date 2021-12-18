Сотрудника «Белоруснефти» осудили на 3 года колонии за переписку в закрытом телеграм‑чате

16 декабря суд Новобелицкого района Гомеля приговорил сотрудника «Белоруснефти» Михаила Лапенаса к 3 годам колонии за организацию грубого нарушения порядка (часть 1 статьи 342 УК), оскорбление экс-министра внутренних дел Юрия Караева (статья 369 УК) и Александра Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) в закрытом рабочем телеграм-чате, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как уточняет центр, в вину Лапенасу вменили его сообщения из закрытого телеграм-чата «Вольнае Панства», в котором состояли 25 сотрудников «Белоруснефти». Во время суда Лапенас частично признал вину: он согласился, что оскорбил Караева и Лукашенко, но не с тем, что он «готовил и организовывал массовые беспорядки».

«Так получилось, что оскорбил Караева, но намерения оскорблять его не было. Никакой цели я не имел. Просто так снимал стресс, и все. Лукашенко я оскорбил не лично, а как такую абстрактную силу. Я писал в чате, но на этом все, никаких действий я не совершал», — объяснял он в суде.

В ходе судебных заседаний по делу судья Александр Зинчук зачитал некоторые высказывания Лапенаса из чата, в том числе предложение «захватить ОМОН и завладеть их одеждой». Сам сотрудник «Белоруснефти» объяснил, что оставил сообщение под впечатлением от художественного фильма, раскаялся в своих словах и назвал их глупостью.

Свидетелем по делу выступал другой бывший сотрудник «Белоруснефти», который создал этот закрытый чат. Он рассказал, что изначально чат предназначался только для рабочих обсуждений, но после выборов президента его участники начали писать в нем на политические темы. По словам свидетеля, Лапенас в чате призывал участвовать в акциях протеста и просил его сделать стачковый комитет.

Как добавляет «Вясна», по делу «Вольнага Панства» всего проходит как минимум четыре обвиняемых. Они содержатся под стражей в СИЗО-3 Гомеля, им вменяют различные преступления: от призывов к участию в несанкционированных массовых мероприятиях до оскорбления Лукашенко.