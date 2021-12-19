«Вясна»: против анархиста Никиты Емельянова завели уголовное дело о неповиновении администрации колонии

Следственный комитет возбудил уголовное дело о злостном неповиновении администрации исправительного учреждения (часть 2 статьи 411 УК) против осужденного на 4 года колонии анархиста Никиты Емельянова, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как уточняют правозащитники, дело возбудили в конце ноября, но стало об этом известно только сейчас. Также они отмечают, что Емельянов отказался давать показания в качестве подозреваемого.

Сотрудники колонии подали больше 60 заявлений на осужденного за нарушение режима. Сам анархист объяснял, что таким образом протестовал против нарушения администрацией его прав.

Правозащитники сообщают, что 17 декабря Никита Емельянов не вышел из ШИЗО, куда его отправили на 30 суток за нарушения. Осужденному добавили трое суток за межкамерное общение.

С 11 по 31 октября Никита Емельянов держал голодовку из-за того, что ему отказали во встрече с ксендзом. С той же даты и по 10 ноября анархист провел в карцере. 3 ноября Емельянова все же навестил епископ.

12 октября 2020 года Емельянова приговорили к семи годам колонии по обвинению в умышленном повреждении имущества (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 218 УК), осквернении сооружений (статья 341 УК) и незаконных действиях в отношении горючих веществ (часть 2 статьи 295-3). 19-летнего анархиста обвиняли в том, что он вдвоем со своим товарищем Иваном Комаром забросал здание Минского городского суда лампочками, наполненными красной краской, и дважды пытались поджечь дверь минского СИЗО №1 на улице Володарского.

27 марта Минский городской суд уменьшил назначенный Емельянову срок до 4 лет. В мае заключенного перевели на строгий режим содержания, а 9 июня этапировали в могилевскую тюрьму №4.