СК завершил расследование дела против россиянки Софьи Сапеги, ее обвиняют по семи статьям УК

Следователи завершили расследование уголовного дела против россиянки Софьи Сапеги и передали его в прокуратуру для направления в суд. Об этом сообщает Следственный комитет.

Россиянке предъявлено обвинение по семи статьям УК: возбуждение вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК), организация насилия и угрозы насилием сотруднику ОВД (часть 4 статьи 16 и статья 364 УК), организация воздействия на сотрудника ОВД с целью изменения характера его законной деятельности (часть 4 статьи 16 и статья 365 УК), организация и угрозы насилием должностному лицу (часть 4 статьи 16 и статья 366 УК), организация угрозы убийством, насилием, повреждением имущества судье (часть 4 статьи 16 и статья 389 УК), организация воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста (часть 4 статьи 16 и статья 198 УК), незаконный сбор и распространение информации о частной жизни (части 1 и 2 статьи 203-1 УК).

Сапега заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, сейчас она находится под домашним арестом.

23 мая Софью Сапегу и Романа Протасевича задержали в Минске — они летели из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту. «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). В итоговом обвинении этих статей нет.

25 июня стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. 5 декабря «Би-би-си» писала, что с 20 октября Софья находится под домашним арестом в Лиде, в квартире родителей, где она прописана. Ее мать и отчим были вынуждены переехать на дачу. Связи с дочерью у них не было с середины октября.