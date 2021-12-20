СК завершил расследование дела против россиянки Софьи Сапеги, ее обвиняют по семи статьям УК
СК завершил расследование дела против россиянки Софьи Сапеги, ее обвиняют по семи статьям УК
Протасевич
20 декабря 2021, 17:10
 
 
 
 
 

Следователи завершили расследование уголовного дела против россиянки Софьи Сапеги и передали его в прокуратуру для направления в суд. Об этом сообщает Следственный комитет.

Россиянке предъявлено обвинение по семи статьям УК: возбуждение вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК), организация насилия и угрозы насилием сотруднику ОВД (часть 4 статьи 16 и статья 364 УК), организация воздействия на сотрудника ОВД с целью изменения характера его законной деятельности (часть 4 статьи 16 и статья 365 УК), организация и угрозы насилием должностному лицу (часть 4 статьи 16 и статья 366 УК), организация угрозы убийством, насилием, повреждением имущества судье (часть 4 статьи 16 и статья 389 УК), организация воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста (часть 4 статьи 16 и статья 198 УК), незаконный сбор и распространение информации о частной жизни (части 1 и 2 статьи 203-1 УК).

Сапега заключила досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, сейчас она находится под домашним арестом.

23 мая Софью Сапегу и Романа Протасевича задержали в Минске — они летели из Афин в Вильнюс, но самолет экстренно сел в Беларуси после ложного сообщения о бомбе на борту. «Би-би-си» со ссылкой на источник писала, что Сапегу подозревают по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК), массовые беспорядки (часть 1 статьи 293 УК) и разжигание социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). В итоговом обвинении этих статей нет.

25 июня стало известно, что Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест. 5 декабря «Би-би-си» писала, что с 20 октября Софья находится под домашним арестом в Лиде, в квартире родителей, где она прописана. Ее мать и отчим были вынуждены переехать на дачу. Связи с дочерью у них не было с середины октября.

     
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