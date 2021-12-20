Amnesty International запрашивала у Беларуси доступ в лагеря мигрантов на границе; власти ответили, что «не видят пользы» в этом

Власти Беларуси отказали Amnesty International в доступе в места скопления мигрантов в приграничной зоне, следует из пресс-релиза международной правозащитной организации. «Беларуская сторона не видит какой-либо пользы в визите представителей Amnesty International с указанной целью», — говорится в официальном ответе за запрос правозащитников. В Amnesty International не уточняют, из какого именно беларуского ведомства пришел процитированный в пресс-релизе ответ.

Пресс-релиз организации посвящен собранным правозащитниками свидетельствам о насилии и нарушениях прав человека во время миграционного кризиса на границах Беларуси и стран Евросоюза.

«Amnesty International проинтервьюировала в общей сложности 75 человек, которых заманили в Беларусь с июля по ноябрь 2021 года ложными обещаниями легкого перехода границы с ЕС. Позже они подверглись силовому вытеснению со стороны стран ЕС, включая Польшу. Среди опрошенных 66 граждан Ирака, семеро сирийцев, которые прибыли через Египет, Ливан и Сирию, один ливанец и один суданец. С учетом того, что некоторые из опрошенных путешествовали с семьями и друзьями, свидетельства касаются 192 человек», — пишет Amnesty International.

«Душераздирающие свидетельства показывают, что люди, включая семьи с детьми, часто — нуждающиеся в неотложной помощи, подвергались избиениям дубинками и прикладами и травле сторожевыми собаками со стороны беларуских силовиков, а также принуждению к многократному переходу границы в опасных условиях со стороны как беларуских, так и польских властей, включая форсирование реки с быстрым течением», — говорится в пресс-релизе.