Против Эдуарда Бабарико завели уголовное дело об организации массовых беспорядков и разжигании вражды

Эдуард Бабарико проходит подозреваемым по новому уголовному делу, сообщает телеграм-канал Виктора Бабарико.

Против него возбудили уголовное дело о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК). «По нашей информации обвинение еще не предъявлено. Если обвинение не будет предъявлено в течение 10 дней с момента нового фактического задержания, Эдуард должен быть отпущен», — написали в телеграм-канале.

Ранее Эдуард Бабарико не вышел после 18 месяцев под стражей в СИЗО. В июне 2020 года его задержали по пути в Центризбирком вместе с отцом Виктором Бабарико, который на тот момент претендовал на участие в выборах президента. Эдуарда обвинили в уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 243 УК).

В июле 2021 года Верховный суд на выездном заседании в здании суда Московского района Минска приговорил Виктора Бабарико к 14 годам колонии усиленного режима.

Украл (почти) все дивиденды. В чем обвиняют Виктора Бабарико — политика, который официально так и не стал кандидатом в президенты

Суд признал политика виновным по двум статьям УК — получение взятки в особо крупном размере (часть 3 статьи 430 УК) и легализация средств, полученных преступным путем (часть 2 статьи 235 УК). Он единственный из восьми обвиняемых по делу «Белгазпромбанка» не признал вину по всем эпизодам обвинения.

Кроме того, экс-банкиру присудили штраф в размере 5 000 базовых величин и постановили взыскать с него «доход, полученный преступным путем» в размере 47 711 691,23 рублей. Также его лишили права занимать руководящие должности на 5 лет.