Суд по делу россиянина Егора Дудникова, который озвучивал ролики для ОГСБ, сделали закрытым по ходатайству прокурора

В Минском городском суде началось рассмотрение дела против россиянина Егора Дудникова. По ходатайству прокурора судья Сергей Хрипач объявил процесс закрытым, сообщил «Медиазоне» слушатель из зала суда.

Такое решение было принято «с целью исключения распространения экстремистской продукции» и «для защиты специалиста Князева».

Дудникова обвиняют в разжигании социальной вражды и розни, повлекших тяжкие последствия (часть 3 статьи 130 УК), и в призывах к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК).

По версии прокуратуры, Дудников с 19 января по 21 мая 2021 года в одном из телеграм-чатов опубликовал «не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера» с целью «нагнетания напряженности и конфликтности в обществе и государстве». Таким образом он разжигал социальную вражду и рознь по признаку профессиональной принадлежности, считает ведомство.

Также, как утверждается, в чате россиянин «призывал к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, возникновению массовых беспорядков с насилием к представителям власти».

Егора Дудникова задержали 5 мая в Минске и обвинили в в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). В финальной версии обвинения этой статьи нет.

Задержание Дудникова связано с делом «Отрядов гражданской самообороны Беларуси» (ОГСБ). Так назывался телеграм-канал и одноименный чат, внесенные КГБ в список террористических организаций. Участников чата спецслужба обвиняет в покушении на телеведущего-пропагандиста Григория Азаренка, поджогах и попытках взорвать российскую вышку связи.

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Телеканал ОНТ в фильме «20 террор 21» показывал кадры, на которых человек, подписанный в титрах как Дудников, зачитывает текст с призывом закупаться «бензином, пенопластом, ацетоном, просто маслом». Как утверждалось в фильме, следствие считает Дудникова одним из админов канала ОГСБ. «Новая газета» публиковала письмо россиянина из СИЗО, в котором он рассказывал, что «только озвучивал видеоролики, тексты давал» за вознаграждение.