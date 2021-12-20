Суд признал «экстремистскими материалами» телеграм‑канал Координационного совета
Суд признал «экстремистскими материалами» телеграм‑канал Координационного совета
20 декабря 2021, 19:25
 
 
 
 
 

Суд Центрального района Минска признал «экстремистскими материалами» телеграм-канал Координационного совета оппозиции. Об этом сообщает канал ГУБОП.

За распространение материалов, признанных экстремистскими, грозит административная ответственность по статье 19.11 КоАП — можно получить штраф, общественные работы или административный арест.

Сегодня этот же суд признал «экстремистскими» каналы политиков Павла Латушко и Валерия Цепкало, а также Народного антикризисного управления.

     
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