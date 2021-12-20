Суд признал «экстремистскими материалами» телеграм‑канал Координационного совета

Суд Центрального района Минска признал «экстремистскими материалами» телеграм-канал Координационного совета оппозиции. Об этом сообщает канал ГУБОП.
За распространение материалов, признанных экстремистскими, грозит административная ответственность по статье 19.11 КоАП — можно получить штраф, общественные работы или административный арест.
Сегодня этот же суд признал «экстремистскими» каналы политиков Павла Латушко и Валерия Цепкало, а также Народного антикризисного управления.
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет