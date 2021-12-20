Суд в Минске признал «экстремистскими материалами» телеграм‑канал политика Павла Латушко и НАУ

Суд Центрального района Минска признал «экстремистскими материалами» телеграм- и ютуб-канал политика и главы Народного антикризисного управления Павла Латушко, а также соцсети самого управления, сообщает канал ГУБОП.

«Экстремистскими» признаны «аналоги» страниц Латушко и НАУ в социальных сетях и их чаты в телеграме.

За распространение материалов, признанных экстремистскими, грозит административная ответственность по статье 19.11 КоАП — можно получить штраф, общественные работы или административный арест.

В Беларуси против Павла Латушко возбуждено несколько уголовных дел: самовольное присвоение власти (статья 382 УК), заговор с целью захвата госвласти (часть 1 статьи 357 УК), создание экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1 УК), призывы к действиям на причинение вреда нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК). 13 декабря 2021 года стало известно, что ему инкриминируют также превышение власти либо должностных полномочий (часть 3 статьи 426 УК).

В апреле Латушко и Тихановскую внесли в список причастных к террористической деятельности.

Обновлено в 18:33. Добавлена информация о признании соцсетей НАУ «экстремистскими материалами».