МИД сообщил о нападении на посольство Беларуси в Лондоне; один дипломат пострадал

Вечером 19 декабря несколько человек напали на беларуское посольство в Лондоне и прибывших туда дипломатов. Об этом сообщил МИД Беларуси.

По утверждению дипломатического ведомства, нападавшие повредили фасад здания посольства, а затем «физически атаковали» прибывших туда дипломатов.

«Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба», — пишет министерство. Имя пострадавшего дипломата не называется.

Нападавшие пытались скрыться от полицейских, но некоторые были задержаны. По утверждению ведомства, нападавшие «предположительно входят в радикальную эмигрантскую группировку "Надзея"».

Позже объединение в комментарии изданию Zerkalo.io заявило, что «не имеет никакого отношения к отвратительному вчерашнему происшествию».

«Более того, мы "чат-суполка" соотечественников, проживающих в Великобритании. Мы освещаем акции, но не являемся организаторами каждой. Мы не знаем, кто устроил провокацию — этим будет заниматься полиция и искать виновных людей по камерам. Мы уже предупредили Foreign, Commonwealth & Development Office».

Обновлено в 20:49. Добавлен комментарий объединения «Надзея».