Швейцария расширила санкции в отношении Беларуси

Министерство экономики, образования и науки Швейцарии расширило санкции в отношении Беларуси, сообщается на сайте ведомства.

В санкционный список Швейцарии добавили 17 физлиц и 11 компаний. Всех их ранее внесли в пятый пакет санкций Евросоюза. В список входят авиакомпания «Белавиа», туристические агентства «Центркурорт» и «Оскартур», «Гродно Азот», «Белоруснефть», «Белшина», Отдельная служба активных мероприятий (ОСАМ) и другие.

Ограничения вступят в силу 20 декабря в 18 часов. Они включают в себя запрет на поставку вооружений, продажу оборудования и программного обеспечения для слежки, поставку товаров двойного назначения, если они могут быть использованы в военных целях или для репрессий, на экспорт товаров для производства или обработки табачных изделий, а также финансовые санкции.

2 декабря Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели санкции в отношении Беларуси.

Предыдущие четыре пакета санкций ЕС ввел в октябре, ноябре и декабре 2020, а также в июне 2021 года.