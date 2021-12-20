Суд признал «экстремистскими материалами» телеграм‑канал политика Валерия Цепкало

Суд Центрального района Минска признал «экстремистскими материалами» телеграм-канал и чат политика и претендента в кандидаты на пост президента Валерия Цепкало, сообщает ГУБОП.
Его ютуб-канал и страницы в других соцсетях тоже признаны «экстремистскими».
За распространение материалов, признанных экстремистскими, грозит административная ответственность по статье 19.11 КоАП — можно получить штраф, общественные работы или административный арест.
на столько выросло число уголовных дел по статье о незаконном обороте наркотиков с 2020 по 2021 годИсточник: Следственный комитет