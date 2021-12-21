СК возбудил дело о насилии в отношении дипломата из‑за инцидента у беларуского посольства в Лондоне

Центральный аппарат Следственного комитета возбудил уголовное дело о насилии в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности (часть 1 статьи 366 УК) из-за нападения на посольство Беларуси в Лондоне. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СК пишет, что 19 декабря в Лондоне возле здания посольства Беларуси «было совершено нападение на троих сотрудников дипмиссии, граждан Беларуси».

«Нападавшие вели себя агрессивно и нагло, высказывали угрозы, а также применили насилие в отношении дипломата, которому сломали нос и причинили другие травмы. По полученной следствием информации мотивом этих действий стала месть за выполнение дипломатами своих служебных обязанностей», — пишет ведомство.

По утверждению СК, в распоряжении следователей есть видеозапись случившегося и она приобщена к материалам дела.

Вчера о нападении на посольство сообщил МИД Беларуси. По утверждению министерства, нападавшие повредили фасад здания посольства, а затем «физически атаковали» прибывших туда дипломатов. У одного из них диагностировали перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба. По утверждению МИД, нападавшие «предположительно входят в радикальную эмигрантскую группировку "Надзея"». В объединении отрицают причастность к случившемуся.