Против жителя Солигорска возбудили уголовное дело за кражу искусственной елки и крышки для унитаза

Против 29-летнего солигорчанина возбудили дело за кражу (часть 2 статьи 206 УК). 64-летний потерпевший утверждает, что тот украл у него искусственную елку, крышу для унитаза, мобильный телефон и двое наручных часов, сообщает издание «Электронный Солигорск».

12 декабря пенсионер выпивал у себя дома вместе с 29-летним знакомым. Вскоре гость начал «вести себя неадекватно» и украл несколько вещей из квартиры пенсионера, пишет издание со ссылкой на пресс-службу милиции.

Грабителя задержали спустя несколько дней — после того, как потерпевший рассказал о случившемся соседям и те обратились в милицию.