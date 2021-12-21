Депутаты приняли законопроект об уголовной ответственности за участие в работе ликвидированной организации

Депутаты в двух чтениях приняли законопроект «Об изменении кодексов», который в том числе вводит уголовную ответственность за участие в работе ликвидированной организации. Об этом сообщает пресс-служба Палаты представителей.

Согласно законопроекту, уголовная ответственность предусмотрена за организацию либо участие в деятельности политической партии, общественного объединения, религиозной организации или фонда, которые были ликвидированы или не прошли государственную регистрацию.

Как позже стало известно из опубликованного проекта закона, предусмотренное наказание за такую деятельность — штраф, арест, или лишение свободы на срок до двух лет.

Кроме этого, проект закона предусматривает административную ответственность за нарушение установленного в Законе «О массовых мероприятиях» «запрета на сбор, получение, использование денежных средств, иного имущества, выполнение работ, оказание услуг» в целях «возмещения расходов» граждан, которых привлекли к ответственности за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Наказание, предложенное депутатами — штраф в размере от пяти до 30 базовых величин с конфискацией или без конфискации, а для юридических лиц — до 100 процентов от стоимости предмета административного правонарушения с его конфискацией или без конфискации.

В декабре 2018 года депутаты проголосовали за исключение из УК статьи 193.1 о деятельности от имени незарегистрированной организации. Вместо уголовной ответственности власти ввели административную — статью 23.88 КоАП, которая предусматривает штраф до 50 базовых величин. Сейчас эта статья в кодексе под номером 24.57, санкция — до 30 базовых.

Обновлено в 20:08. Добавлена информация из проекта закона «Об изменении кодексов».