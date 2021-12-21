Совмин отменил самоизоляцию для контактов первого и второго уровней

В Беларуси отменили обязательную самоизоляцию для контактов первого и второго уровней. Соответствующее постановление Совмина от 17 декабря размещено на Национальном правовом портале.

Требование о самоизоляции для контактов первого и второго уровней было закреплено в постановлении Совмина «О введении ограничительного мероприятия» от 8 апреля 2020 года № 208.

Согласно новому постановлению правительства, самоизоляции подлежат только те люди, у которых подтвержден COVID-19.