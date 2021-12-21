Россиянка Софья Сапега написала прошение о помиловании на имя Лукашенко
Россиянка Софья Сапега написала прошение о помиловании на имя Лукашенко
Протасевич
21 декабря 2021, 12:35
 
 
 
 
 

Россиянка Софья Сапега написала прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко. Об этом в эфире «Эхо Москвы» рассказал ее отчим Сергей Дудич.

«Какое-то решение может быть принято только после суда. Но мы все-таки надеемся на помилование президента. Я знаю, что Софья написала прошение о помиловании на имя президента Республики Беларусь. Будем ждать, что будет», — сказал Дудич.

Вчера стало известно, что СК завершил расследование дела против Сапеги. Ей предъявлено обвинение по семи статьям Уголовного кодекса.

     
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